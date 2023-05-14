المملكة ترفع الطاقة التخزينية للحبوب بنسبة 40% إلى 3.5 مليون طن

تواصل – فريق التحرير:

كشف تقرير لوزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الهيئة العامة للأمن الغذائي نجحت في رفع الطاقة التخزينية للحبوب بنسبة 40% إلى 3.5 مليون طن في الوقت الحالي.

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خفض واردات المملكة من الشعير

وأكد التقرير على نجاح إستراتيجية الأمن الغذائي في خفض واردات المملكة من الشعير والتحول إلى الأعلاف المصنعة الأكثر قيمة غذائية بنسبة تجاوزت 50%.

وذكر التقرير أن ذلك بواقع 10 ملايين طن في عام 2016م إلى حوالي 4.8 مليون طن في الوقت الحالي، في إطار خطة تضمنت تحرير قطاع استيراد الشعير، وتولّي القطاع الخاص مهام استيراده من الخارج.

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منجزات وأرقام قياسية في القطاع الزراعي

وقالت الوزارة في التقرير، إن المنظومة حققت منجزاتٍ وأرقامًا قياسية في القطاع الزراعي، ضمن استراتيجياتها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومن ذلك:

– تمكين القطاع الخاص؛ من خلال تخصيص قطاع المطاحن بالكامل بعد إعادة هيكلته.

– توزيعه على أربع شركاتٍ مستقلة ونقل ملكيتها إلى القطاع الخاص، وذلك بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.7 مليار ريال.

– إطلاق البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي؛ حيث نجحت في تحديد خط الأساس لمؤشر الفقد والهدر الغذائي في المملكة عند 33.1% وإطلاق الحملة التوعوية الخاصة به.

– العمل على تطوير قطاع الزراعة العضوية برفع الإنتاج بمعدل 79.5%، وذلك من 56.26 ألف طن في عام 2016م إلى 101 ألف طن في الوقت الحالي.

– رفع نِسب الاكتفاء الذاتي في عددٍ من المنتجات الزراعية والحيوانية، مما يعزّز الأمن الغذائي وسلامة الغذاء.

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