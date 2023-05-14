“أطباء السودان”: مقتل 530 مدنيًا منذ بدء الاشتباكات

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أعلنت نقابة أطباء السودان، السبت، ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات من المدنيين إلى 530 شخصًا منذ 15 إبريل الماضي.

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مقتل 530 وإصابة 2948 مدنيًا

وذكرت النقابة في بيان، أن “العدد الكلي للقتلى 530، والمجموع الكلي للإصابات 2948”.

وكانت آخر حصيلة أعلنتها النقابة الطبية، الجمعة، سجلت 524 قتيلاً و2872 مصابًا بين المدنيين.

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59 مستشفى توقف بسبب الاشتباكات

وأضافت النقابة أن “59 مستشفى توقف بسبب الاشتباكات، و17 مستشفى تعرض للقصف، و20 مستشفى تعرض للإخلاء القسري”.

وأول أمس الجمعة، أعلنت المملكة استمرار محادثات جدة بين ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بهدف التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بينهما لقرابة 10 أيام بمراقبة سعودية أمريكية دولية، ثم مشاورات أخرى لوقف دائم.

ومنذ 15 إبريل الماضي، اندلعت في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.

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