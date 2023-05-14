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عاجل.. هزة أرضية بقوة 4 درجات وسط تركيا

عاجل.. هزة أرضية بقوة 4 درجات وسط تركيا

عاجل.. هزة أرضية بقوة 4 درجات وسط تركيا
٠٤:١٦:٠٩ ص، الأحد، ٢٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

وقعت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، في ولاية ملاطية وسط تركيا.

مركز الهزة الأرضية في قضاء بطال غازي

وأفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) أن مركز الهزة الأرضية في قضاء بطال غازي.

وأضافت أن الزلزال الذي بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر، وقع على عمق 7.47 كيلومترات تحت سطح الأرض.

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لا خسائر أو أضرار جراء الزلزال

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية.

زلزال “أدي يامان” جنوبي تركيا

وكان زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، قد ضرب ولاية “أدي يامان” جنوبي تركيا.

وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، في التاسع من مايو الجاري، في بيان، إن عمق الزلزال بلغ 8.68 كيلومترات.

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لا خسائر بشرية أو مادية عقب الزلزال

وأشارت إلى أن الزلزال وقع في قضاء “جيليك خان”، الساعة 23.20 بتوقيت تركيا (20.20 تغ).

بدوره أعلن محمد توغاي، وكيل والي “أدي يامان”، عدم رصد خسائر بشرية ومادية عقب الزلزال.

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33 ألف هزة ارتدادية أعقبت زلزال “مرعش” في تركيا

ومن جهة أخرى، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، عن تسجيل 33 ألفًا و77 هزة ارتدادية عقب الزلزال المزدوج في ولاية قهرمان مرعش جنوبي البلاد.

وأضافت “أفاد” في بيان، أن تلك الهزات وقعت في الفترة من 6 من فبراير الماضي وحتى 6 من مايو الجاري.

وأكدت أنها تراقب النشاط الزلزالي في تركيا ومحيطها على مدار الساعة.

وفي 6 من فبراير 2023، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف آلاف القتلى ودمارًا هائلاً.

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