منها الرياض ومكة.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا رعدية ورياحًا نشطة على هذه المناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا، مع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

رياح مغبرة تحد من مدى الرؤية الأفقية على 5 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، خاصة الشمالية منها.

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أمطار رعدية وبرد على 4 مناطق

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، والباحة.

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حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي باتجاه مضيق باب المندب.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط.

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الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.