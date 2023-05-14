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منها الرياض ومكة.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا رعدية ورياحًا نشطة على هذه المناطق

منها الرياض ومكة.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا رعدية ورياحًا نشطة على هذه المناطق

منها الرياض ومكة.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا رعدية ورياحًا نشطة على هذه المناطق
٠٣:٥٣:٤١ ص، الأحد، ٢٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا، مع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

رياح مغبرة تحد من مدى الرؤية الأفقية على 5 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، خاصة الشمالية منها.

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أمطار رعدية وبرد على 4 مناطق

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، والباحة.

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حركة الرياح السطحية

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي باتجاه مضيق باب المندب.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط.

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الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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