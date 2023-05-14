يصيب بأمراض مميتة.. قائمة بالأطعمة التي تقلل الكوليسترول في الدم

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يشير خبراء التغذية إلى ضرورة اتباع المرضى، الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، لنظام غذائي صحي يساعد في تنظيم وتخفيض نسبة الكوليسترول.

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خطورة زيادة الكوليسترول في الدوم

ووفقًا لموقع إكسبريس، فإن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم تشكل خطورة كبيرة على صحة الشباب وكبار السن؛ لأنه يؤثر على الجسم كله بشكل عام والقلب والشرايين بشكل خاص

وتعد زيادة الكوليسترول في الدم من أكثر المشكلات الصحية التي تزيد الإصابة بأمراض عديدة من بينها بعض المشكلات الصحية المزمنة مثل أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم والسكتة القلبية والدماغية.

وهناك بعض الأطعمة تساعد في محاربة الكوليسترول الضار وحماية الجسم من الأضرار الصحية الناتجة عنه.

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قائمة بالأطعمة التي تقلل الكوليسترول في الدم

وفيما يلي قائمة بأهم الأطعمة التي تعمل على خفض الكوليسترول الضار في الجسم، وهى:

– الأسماك الزيتية مثل الماكريل والسلمون.

– نخالة الشوفان وخبز الحبوب الكاملة والفول والبقوليات، فهي غنية بالألياف.

– الجوز والبندق واللوز وبذور الكتان، لأنها غنية بأوميجا 3.

– المكسرات بدون إضافات.

– التفاح والجريب فروت والكمثرى والعنب والفراولة والبرتقال فهي غنية بالكوراستين والبكتين.

– الأفوكادو يخفض الكوليسترول.

– الخضار والورقيات الداكنة مثل السبانخ والجرجير.

– الثوم، لأنه غني بالأليسين.

– البصل لأنه غني بالكوارتزتين.

– زيت الزيتون لأنه غني بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة.

– الشاي الأخضر والأسود، لأنهما يحتويان على مضادات الأكسدة.

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