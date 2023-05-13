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تعرف على خدمات علاج الإدمان عبر “صحة 937”
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تعرف على خدمات علاج الإدمان عبر “صحة 937”

تعرف على خدمات علاج الإدمان عبر “صحة 937”

تعرف على خدمات علاج الإدمان عبر “صحة 937”
٠٢:٥٢:٥٠ ص، الأحد، ٢٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

دعت وزارة الصحة إلى أهمية التواصل مع خدمة الاستشارات الطبية عبر الرقم (937) أو الاستشارات الفورية في تطبيق صحتي المتاحة على مدار الساعة للحصول على التوجيه الطبي المناسب والنصائح التوعوية حول المخدرات.

الحملة الوطنية للتوعية بأضرار المخدرات

وأكدت الصحة أن ذلك يأتي تزامنًا مع الحملة الوطنية للتوعية بأضرار المخدرات تحت شعار (#وطن_بلا_مخدرات) والتي تهدف إلى رفع نسبة الوعي لدى فئة الشباب وأفراد المجتمع بخطورة وأضرار المخدرات وعواقبها الوخيمة.

الخدمات المقدمة

وأوضحت أن الخدمات المقدمة عالية الخصوصية لمدمني المخدرات من خلال :

1- استشارات طبية فورية.

2- خطة علاجية وتأهيلية.

3- خدمات التوجيه والتثقيف.

4- خدمات الرعاية اللاحقة.

أضرار الإدمان

وذكرت الصحة أن إدمان المخدرات يؤدي إلى مضاعفات نفسية (التغير في الشخصية، والتدني في الأداء الوظيفي والمعرفي)، وأعراض ذهنية (الشعور باللامبالاة، وفقدان الحكم الصحيح على الأشياء).

بالإضافة إلى إصابة جهاز المناعة (الإصابة بالأمراض الفيروسية كالتهاب الكبد الفيروسي) والتفكك الأسري ومشكلات الطلاق.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم علاج الإدمان مكافحة المخدرات

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