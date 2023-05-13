3 في حالة خطرة.. إصابات جراء إطلاق نار بدولة أوروبية

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أسفر حادث إطلاق نار، مساء أمس السبت، شمال شرقي فرنسا قرب حدود لوكسمبورغ، في وقوت عدد من الإصابات، وفق ما أفادت السلطات المحلية في فرنسا.

رجل مقنع يطلق النار

وأوضح نائب رئيس بلدية فيلربت غيوم بيتيكلير، لوكالة “فرانس برس” إن رجلا مقنعا أطلق النار من مركبة قبل أن يهرب من المكان مما تسبب في إصابة 5 أشخاص.

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ووفقا للسلطات الفرنسية، ثلاثة جرحى في حالة طوارئ قصوى وحياة أحدهم مهددة، وقد يكون إطلاق النار مرتبطا بتجارة المخدرات، وهو ما ستحدده التحقيقات.

وقبل أسابيع، أعلنت الشرطة الأمريكية، مقتل شخصين وإصابة ثالث إثر إطلاق نار في حديقة بمدينة “سياتل” في الولايات المتحدة.

سقوط عدد من القتلى

وأشار بيان شرطة مدينة سياتل إلى “مقتل شخصين متأثرين بجراحهما في مكان الحادث”.

وأشارت الشرطة إلى أن “الضحية الثالثة كانت في حالة حرجة وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج”.