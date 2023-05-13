الأرصاد: أتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد

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نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، على محافظتي الحناكية والمهد.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

انقلاب جوي

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية على عدة مناطق، تبدأ من يوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع.

هطول أمطار على عدة مناطق

وقال المركز في بيان مقتضب عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” ابتداءً من يوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع القادم، يتوقع امتداد فرص هطول الأمطار من مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة.

وأضاف :” لتشمل أجزاءً من مناطق المدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية، وسيصدر المركز تقريراً مفصلًا لاحقًا”.

أمطار متوسطة:

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية ، على محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، ومركز الفطيحة ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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