دراسة تحذر من أضرار الذكاء الاصطناعي.. خطر كارثي على البشر

تواصل – فريق التحرير:

حذرت دراسة حديثة من خطر كارثي قد يشكله الذكاء الاصطناعي المطور على البشر ومن قدرته على تدمير الحضارة.

الدراسة نشرها مخدم arXiv الإلكتروني وتوصلت إلى أن التطوير اللاحق للذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤتي خطرًا كارثيًا بإمكانه القضاء على الحضارات بكاملها، وفقا لصحيفة “إندبندت” البريطانية.

احتمالات تصرف الذكاء الاصطناعي

وخلال الدراسة، طرح مؤلف الدراسة، مارك بايلي، من جامعة الاستطلاع القومية الأمريكية (NIU ) ما يسمى حجة من الدرجة الثانية وهي تفترض احتمال تصرف الذكاء الاصطناعي كأنه “جنس عاقل ثان”، وسينتهي الأمر نهاية المطاف، حسب بايلي، بتقاسم الكوكب بيننا وبينه.

اقرأ أيضا:

بدقة تصل إلى 99.6٪.. الذكاء الاصطناعي يتنبأ بالأزمات القلبية

نتائج الدراسة مثيرة للقلق

وكشف الباحثون أن النتائج الكامنة مثيرة للقلق، حيث حذرت الدراسة التي أجروها من عدم إدراكنا تماما جوهر الذكاء الاصطناعي الذي يتسلل سريعا إلى حياتنا.

ووفقا للدراسة، ربما سيسعى الذكاء الاصطناعي المستقبلي إلى تشكيل أنظمة أكثر شمولية تتميز بسيطرة ذات قيمة بالغة ترمي إلى تحقيق أهدافها حيث تكون عواقب تحقيق نتائج غير متوقعة ذات جدية أكبر.

وطرح مؤلف الدراسة، مارك بايلي تساؤلاً مفاده “علينا أن نتساءل كيف نحضّر انفسنا لتلك الإمكانية؟”.

اقرأ أيضا:

بمشاركة مختصين.. “سدايا” تناقش أثر الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات