عملية تسلل تتسبب في تسريب بيانات الآلاف من موظفي الحكومة الأمريكية

تواصل- فريق التحرير:

استهدفت عملية تسلل إلكتروني وزارة النقل الأمريكية، وتسببت في الكشف عن المعلومات الشخصية لما يصل إلى 237 ألفا من موظفي الحكومة الاتحادية الحاليين والسابقين.

استهدف التسلل أنظمة معالجة

وحسب “وكالات”، فقد استهدف التسلل أنظمة معالجة مستحقات برنامج (ترانسرف) للنقل الذي يسدد بعض تكاليف انتقالات موظفي الحكومة. ولم يتضح إن كان أي من المعلومات الشخصية للموظفين قد استخدم لأغراض إجرامية.

وزارة النقل

وأخطرت وزارة النقل الكونجرس الجمعة في رسالة بريد إلكتروني أن تحقيقها الأولي في اختراق البيانات خلص إلى أن “التسلل اقتصر على أنظمة معينة في الوزارة تستخدم في مهام إدارية، مثل معالجة مستحقات انتقالات الموظفين”.

أنظمة سلامة النقل

وقالت الوزارة في بيان إن التسلل لم يؤثر على أي من أنظمة سلامة النقل. ولم تذكر الجهة التي قد تكون مسؤولة عن التسلل.

وأضافت أنها تحقق في الأمر ومنعت الوصول إلى نظام مستحقات الانتقالات لحين تأمينه وتشغيله مجددًا.

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