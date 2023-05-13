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خادم الحرمين يبعث رسالة خطية لرئيس جمهورية القمر المتحدة
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خادم الحرمين يبعث رسالة خطية لرئيس جمهورية القمر المتحدة

خادم الحرمين يبعث رسالة خطية لرئيس جمهورية القمر المتحدة

خادم الحرمين يبعث رسالة خطية لرئيس جمهورية القمر المتحدة
٠١:٢٨:٢٣ ص، الأحد، ٢٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، رسالة خطية لفخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة.

دعوة لحضور القمة العربية

تضمنت الرسالة دعوته للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي تستضيفها المملكة في شهر مايو الجاري.

وقام بتسليم الرسالة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية القمر المتحدة الدكتور عطا الله بن زايد الزايد، خلال استقبال فخامته له مساء أمس.

ونقل السفير الزايد، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لرئيس جمهورية القمر المتحدة، وتمنياتهما – حفظهما الله – للحكومة والشعب القمري الأمن والاستقرار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لهما – أيدهما الله – ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية القمة العربية خادم الحرمين رئيس جزر القمر

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