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مع حلول الصيف.. 5 أعراض للجفاف لدى الأطفال وطرق العلاج
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مع حلول الصيف.. 5 أعراض للجفاف لدى الأطفال وطرق العلاج

مع حلول الصيف.. 5 أعراض للجفاف لدى الأطفال وطرق العلاج

مع حلول الصيف.. 5 أعراض للجفاف لدى الأطفال وطرق العلاج
٠١:٢٨:٢٨ ص، الأحد، ٢٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

مع حلول فصل الصيف، وارتفاع درجة حرارة الأجواء يحذر أطباء الأطفال من من خطورة تعرض الأطفال للجفاف.

وأوضح موقع “healthsite”، أنه تم إدراج علامات الجفاف عند الأطفال التي يجب على الآباء الانتباه إليها.

أعراض الجفاف لدى الطفل

وتشمل أعراض الجفاف عند الأطفال التالي:

– الشعور بالعطش

– التعب

– التهيج

– جفاف الفم

– الشعور بالحرارة الزائدة

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وأوضحت دراسة حديثة، أن الأطفال الذين يشكون من العطش أو الشعور بعدم الراحة أو يتهيجون من الحرارة، يجب إبعادهم عن أشعة الشمس الحارقة في الصيف، مع إعطائهم المياه والسوائل الباردة الصحية.

ووفقا للدراسة، لا يُنصح باستخدام عصائر الفاكهة السكرية أو المشروبات التي تحتوي على أكثر من 8 % من الكربوهيدرات لأن الجسم لا يمتصها بسرعة.

أعراض الإجهاد الحراري

وأحياناً قد يتعرض الطفل للإجهاد الحراري في الصيف، ومن أعراض ذلك “فرط التعرق، والتعب، والصداع، والدوخة، وفقدان الشهية، والغثيان، والقيء، والقشعريرة، والضعف، والعطش الشديد، وآلام العضلات، والتشنجات، ومشاكل البصر، والاحمرار، والإثارة أو التهيج، وفي الحالات الشديدة، الغيبوبة”.

نصائح مهمة لحماية الأطفال

ويؤكد الأطباء على أهمية الحرص على شرب الأطفال للماء البارد بشكل متكرر وفي وقت مبكر من اليوم، مع  أهمية تناول العصائر الطازجة والفواكه والخضروات.

يُنصح أيضا بالحرص على حصول الطفل على فترات راحة منتظمة لشرب السوائل أثناء اللعب أو التدريبات، وأيضا الحصول على النوم الكافي خلال الليل.

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