الإرياني: سنبدأ اليوم إجلاء 720 يمنياً عالقاً في السودان

تواصل- فريق التحرير:

ثمن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، دور المملكة ومساهمتها بإجلاء أكثر من 700 يمني ويمنية عالقين في السودان إلى مدينة جدة، كاشفاً عن رحلات جوية ستبدأ اليوم (الأحد) لإجلاء نحو 720 آخرين من إجمالي 2000 عالق.

امتداد لمواقف أخوية

وقال الإرياني: الجهود السعودية هي امتداد لمواقفهم الأخوي الصادق ودعمهم النبيل والمتواصل واللامحدود للحكومة والشعب اليمني في مختلف الجوانب والمراحل والظروف، مضيفاً: تكفلت الحكومة لاحقاً بنقلهم إلى الأراضي اليمنية برّاً وجوّاً.

إجلاء الطلاب

وأشار إلى أن هناك رحلات ستبدأ الأحد، لإجلاء الطلاب وأبناء الجالية اليمنية في السودان، الراغبين بالعودة إلى أرض اليمن، مبنياً أن أربع رحلات جوية ستنطلق يومي الأحد والاثنين من مدينة بورتسودان السودانية إلى مطار عدن ومطار صنعاء، على متنها 720 من الطلاب وأبناء الجالية اليمنية في السودان، من إجمالي الراغبين بالعودة إلى اليمن الذين يصل عددهم إلى 2000 مواطن.

التعاقد مع شركة طيران

ولفت إلى أنه يجري التحضير للتعاقد مع شركة طيران لتسيير رحلات إجلاء أخرى بعد أن تم نقل كافة المواطنين الراغبين بالعودة من مختلف المدن السودانية إلى مدينة بورتسودان على نفقة الدولة، إضافة الى تكفل الحكومة رغم صعوبة الأوضاع وشح الإمكانات بتغطية نفقات الإقامة والإعاشة في بورتسودان.

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