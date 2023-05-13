أمانة جدة تتخذ الإجراءات النظامية بحق مستثمر.. هذا ما حدث

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة محافظة جدة، مساء أمس السبت، اتخاذ الإجراءات النظامية بحق أحد المستثمرين.

اتخاذ الإجراءات النظامية

وقالت أمانة جدة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: إنه نظرًا لعدم التزام مستثمر شاطئ أبحر الجنوبية ببنود العقد والتي تنص على فتح الشاطئ للعامة بدون رسوم، فقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المستثمر تمهيدًا لفتح الشاطئ للعامة.

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وفي وقت سابق، استنفرت أمانة محافظة جدة جهودها لخدمة 666 جامعًا ومصلى تقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك للعام الحالي 1444هـ.

16 بلدية فرعية

وأوضحت أنها موزعة على نطاق 16 بلدية فرعية تغطي جميع أنحاء المحافظة، وذلك من خلال أعمال النظافة للمصليات وفي محيط المساجد وتهيئة المواقف وتنظيفها آليًا ويدويًا، بجانب تنظيف الشوارع المؤدية للمساجد وغسيل الأرصفة والتقاط المبعثرات.

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2,026 عامل نظافة

وأوضح المدير العام لمشاريع النظافة صالح بن محسن الزهراني أن أمانة جدة خصصت نحو 2,026 عامل نظافة لجميع الجوامع والمصليات التي ستقام فيها صلاة العيد، إضافة لتجهيز 864 معدة تشمل المكانس الآلية وتانكرات غسيل الأرصفة.

أعمال كنس آلي ويدوي

وأشار إلى أن الأمانة نفذت أعمال كنس آلي ويدوي لأكثر من 1,294 كيلومترًا طوليًا، وغسيل 2,604 أمتار من الأرصفة، إلى جانب خدمة التقاط المبعثرات على مساحة تجاوزت الـ 1.8 مليون متر مربع، ورفع 2,737 م3 من المخلفات ذات الحجم الكبير.

فضلاً عن نظافة وتطهير وصيانة 2,205 حاويات نفايات، مؤكدًا استمرار الجهود الميدانية وتوجيه مقاولي النظافة بمتابعة المواقع للتعامل مع أي ملاحظات قد تظهر بصفة عاجلة.

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