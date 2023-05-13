مع اقتراب عيد الأضحى.. خبير يكشف أشهر 3 طرق للغش في بيع الأغنام

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كشف رئيس باعة الأغنام بسوق العزيزية أشهر طرق الغش في بيع الأغنام، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وقال خلال لقاء له مع برنامج “ياهلا” المذاع على قناة روتانا خليجية: إن هذه الطرق هي:

1- غسيل الصوف حيث يؤدي إلى كبر الحجم.

2- إعطاء الأغنام كمية زائدة من المياه.

3- بيع نوع على أنه نوع آخر مثل بيع نعيمي على أنه بلدي.

مكتب الشكاوى

وأشار إلى هناك مكتب تابع للوزارة يتلقى الشكاوى، ويتم غلق الحظيرة ومخالفة العامل وصاحب الحظيرة.

رئيس باعة الأغنام بسوق العزيزية يوضح أشهر طرق الغش في بيع الأغنام@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/RRm1W9SB7w — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 13, 2023

ارتفاع أسعار المواشي

ومؤخرًا، اشتكى مستهلكون من ارتفاع أسعار رؤوس الماشية، خلال الفترة الماضية.

ارتفاع الطلب

ولجأ عدد من المستهلكين إلى شراء اللحوم بالكيلو، نظرا لارتفاع أسعار الماشية والأغنام، وصعوبة الحصول على رأس ماشية كاملة.

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الحري الأعلى سعرا

وتصدر الحري الأسعار، حيث تراوح بين 1800و1900 ريال، وهو الأكثر طلبا للمستهلكين، وكان سعر النعيمي 1600 إلى 1700 ريال، وبلغ سعر السواكني الصغير 1000 ريال بينما كان سعر السواكني الكبير 1700 ريال.

أسعار اللحوم بالكيلو

ويباع كيلو الحري بـ 120 ريالا الدرجة الاولى، أما الدرجة الثانية فالسعر 55 ريالا لليكلو، أما الدرجة الثالثة فالسعر 45 ريالا، ولحم العجل الكيلو 70 ريالا، ولحم مفروم عجل 65 ريالا، ولحم مفروم غنم 70 ريالا.