هدوء حذر في غزة بعد وساطة مصرية لوقف إطلاق النار

تواصل- فريق التحرير:

نجحت جهود مصرية في عقد اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

وقف استهداف المدنيين وهدم المنازل

وذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” أن الاتفاق ينص على وقف استهداف المدنيين وهدم المنازل، مشيرةً إلى أن العمل به يبدأ من الساعة 1900 بتوقيت غرينتش.

ورحَّب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، باتفاق التهدئة ووقف العدوان على قطاع غزة، متوجهاً بالشكر لجمهورية مصر العربية على دورها الكبير وجهدها العظيم للوصول إلى هذا الاتفاق.

وقال الشيخ: “كما نشكر كل الأشقاء والجهات الدولية التي أسهمت في تحقيق الاتفاق”.

مقترح لوقف النار

كانت مصر قد قدمت، أمس، مقترحاً لوقف النار والتوصل إلى تهدئة يتضمن وقفاً متبادلاً للهجمات، والتزاماً بتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.

من جهتها، أعربت دولة الاحتلال عن شكرها لمصر على التوسط في الهدنة مع غزة، مؤكدةً أن “الهدوء سوف يقابَل بالهدوء”.

وساد هدوء حذر قطاع غزة مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ بعد جولة توتر استمرت خمسة أيام.

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