السبت، ٢٣ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
“الجهني” يوضح تأثير مكمل الكروم على مرضى السكري
هدوء حذر في غزة بعد وساطة مصرية لوقف إطلاق النار
وظائف بـ جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” بعدة تخصصات
مصادرة 4 أطنان بضائع مختلفة من الباعة المتجولين بالدمام
الأحد 24 شوال.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة
ارتفاع مؤشر الأسهم في أسبوع.. والنفط والذهب يتكبدان خسائر

الرئيسية

 /

دولي

 /

هدوء حذر في غزة بعد وساطة مصرية لوقف إطلاق النار

هدوء حذر في غزة بعد وساطة مصرية لوقف إطلاق النار

هدوء حذر في غزة بعد وساطة مصرية لوقف إطلاق النار
١٢:٠٤:٢٨ ص، الأحد، ٢٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

نجحت جهود مصرية في عقد اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

وقف استهداف المدنيين وهدم المنازل

وذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” أن الاتفاق ينص على وقف استهداف المدنيين وهدم المنازل، مشيرةً إلى أن العمل به يبدأ من الساعة 1900 بتوقيت غرينتش.

ورحَّب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، باتفاق التهدئة ووقف العدوان على قطاع غزة، متوجهاً بالشكر لجمهورية مصر العربية على دورها الكبير وجهدها العظيم للوصول إلى هذا الاتفاق.

وقال الشيخ: “كما نشكر كل الأشقاء والجهات الدولية التي أسهمت في تحقيق الاتفاق”.

مقترح لوقف النار

كانت مصر قد قدمت، أمس، مقترحاً لوقف النار والتوصل إلى تهدئة يتضمن وقفاً متبادلاً للهجمات، والتزاماً بتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.

من جهتها، أعربت دولة الاحتلال عن شكرها لمصر على التوسط في الهدنة مع غزة، مؤكدةً أن “الهدوء سوف يقابَل بالهدوء”.

وساد هدوء حذر قطاع غزة مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ بعد جولة توتر استمرت خمسة أيام.

اقرأ أيضا

31 شهيدًا و100 جريح في عدوان الاحتلال على غزة

الكلمات الدلالية:
الاحتلال غارة على غزة غزة وساطة مصرية

مواد ذات صلة

المزيد
رصد إشارات من الطائرة الإندونيسية المنكوبة وانتشال بعض الأشلاء

رصد إشارات من الطائرة الإندونيسية المنكوبة وانتشال بعض الأشلاء

٠٩:٢٠ ص، الأحد، ١٠ يناير ٢٠٢١
معارك عنيفة بين الثوار وقوات بشار في الجولان

معارك عنيفة بين الثوار وقوات بشار في الجولان

٠٣:١٢ م، الأثنين، ٠١ سبتمبر ٢٠١٤
بعد تهجيرهم.. هكذا يعيش مسلمو «الروهينجيا» على حدود بنجلاديش (فيديو)

بعد تهجيرهم.. هكذا يعيش مسلمو «الروهينجيا» على حدود بنجلاديش (فيديو)

٠٣:٢٨ م، الثلاثاء، ١٩ سبتمبر ٢٠١٧
قنص عيون المتظاهرين.. طريقة جديدة لقمع المحتجين الغاضبين بإيران

قنص عيون المتظاهرين.. طريقة جديدة لقمع المحتجين الغاضبين بإيران

٠٢:٥٤ ص، الأثنين، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *