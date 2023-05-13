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مصادرة 4 أطنان بضائع مختلفة من الباعة المتجولين بالدمام
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مصادرة 4 أطنان بضائع مختلفة من الباعة المتجولين بالدمام

مصادرة 4 أطنان بضائع مختلفة من الباعة المتجولين بالدمام

مصادرة 4 أطنان بضائع مختلفة من الباعة المتجولين بالدمام
١٢:٠٢:١٧ ص، الأحد، ٢٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

نفَّذت أمانة المنطقة الشرقية، حملة ميدانية واسعة في عدد من المواقع؛ لإزالة المباسط المخالفة من الباعة الجائلين المخالفين.

الحد من ظاهرة الباعة المتجولين

جاء ذلك ضمن جهودها المستمرة التي تقوم بها للحد من ظاهرة الباعة المتجولين، وافتراش الأرصفة في الشوارع العامة، لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

مصادرة أكثر من 4 أطنان

ونتج عن الحملة مصادرة أكثر من 4 أطنان، من البضائع المعروضة من الخضار والفاكهة، وبضائع مختلفة من الملابس والأجهزة الكهربائية والإلكترونية،التي عُرِضَت من قبل الباعة الجائلين المخالفين، من خلال افتراش الأرصفة في كل من حي الخالدية الجنوبية، وخلف سوق الحراج في الدمام، والأرصفة في المنطقة المركزية في سوق الدمام.

هدف الحملة

وتهدف الحملة الرقابية المكثفة، للحد من المخالفات البلدية، والحفاظ على الصحة العامة للمستفيدين، في متابعة وضبط الباعة المتجولين المخالفين، والحد من ظاهرة افتراش الأرصفة في الشوارع العامة، وللحد من البيع العشوائي، وكذلك الحد من التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري.

وأكدت الأمانة متابعة وضبط ومنع الباعة المتجولين من الافتراش بالطرقات والساحات العامة، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات، منوهة إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية ضد المخالفين.

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