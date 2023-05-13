وظائف بـ جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” بعدة تخصصات

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات.

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وأضافت الجامعة، أن العمل سيكون متاحاً، في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: