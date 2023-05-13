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وظائف بـ جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” بعدة تخصصات

وظائف بـ جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” بعدة تخصصات

وظائف بـ جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” بعدة تخصصات
١٢:٠٢:٢٤ ص، الأحد، ٢٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات.
وأضافت الجامعة، أن العمل سيكون متاحاً، في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. كبير العلماء – المجهر الإلكتروني.
  2. قائد عمليات البحث الميداني.
  3. اخصائي تسويق.
  4. قيادة المعلوماتية الحيوية.
  5. مدير الإستراتيجية والتخطيط.
  6. رئيس قسم هندسة الإلكترونيات والبرمجيات.
  7. والمزيد …

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طريقة التقديم:

أوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 13 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية فرص كاوست وظائف وظائف شاغرة

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