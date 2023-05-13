السبت، ٢٣ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
“الجهني” يوضح تأثير مكمل الكروم على مرضى السكري
هدوء حذر في غزة بعد وساطة مصرية لوقف إطلاق النار
وظائف بـ جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” بعدة تخصصات
مصادرة 4 أطنان بضائع مختلفة من الباعة المتجولين بالدمام
الأحد 24 شوال.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة
ارتفاع مؤشر الأسهم في أسبوع.. والنفط والذهب يتكبدان خسائر

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

الأحد 24 شوال.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

الأحد 24 شوال.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

الأحد 24 شوال.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة
١١:٠٨:٤٩ م، السبت، ٢٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 24 شوال 1444 هجرية، الموافق 14 مايو 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:25 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:49، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:13 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:47 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 24 شوال 1444هـ كالتالي:

اقرأ أيضاً:

خطيب المسجد النبوي: اغتنموا يوم الجمعة في الصلاة على النبي (فيديو)

مواقيت الصلاة ليوم الأحد 24 شوال

موعد أذان الفجر

مكة – 4:19

المدينة – 4:12

الرياض – 3:44

موعد أذان الظهر

مكة – 12:18

المدينة – 12:18

الرياض – 11:50

موعد أذان العصر

مكة – 3:35

المدينة – 3:44

الرياض – 3:16

موعد أذان المغرب

مكة – 6:52

المدينة – 6:58

الرياض – 6:30

موعد أذان العشاء

مكة – 8:22

المدينة – 8:28

الرياض – 8:00

 

اقرأ أيضاً:

للراغبين في حجز العمرة أو الصلاة في الروضة.. إعلان هام من “توكلنا

 

الكلمات الدلالية:
الأذان الصلاة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة بجميع المناطق

مواد ذات صلة

المزيد
مدير إدارة الحشود بالمسجد الحرام: يُمنع تقبيل الحجر الأسود واصطحاب الأطفال (فيديو)

مدير إدارة الحشود بالمسجد الحرام: يُمنع تقبيل الحجر الأسود واصطحاب الأطفال (فيديو)

٠٨:٢٧ ص، الأثنين، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٠
الكويت تتحرك برلمانيًا وحكوميًا بشأن العمالة المصرية.. ماذا يجري؟

الكويت تتحرك برلمانيًا وحكوميًا بشأن العمالة المصرية.. ماذا يجري؟

٠١:٠٨ ص، السبت، ١٤ يناير ٢٠٢٣
«الجوازات» تحظر على «حجاج الخارج» الخروج من مكة والمدينة وجدة

«الجوازات» تحظر على «حجاج الخارج» الخروج من مكة والمدينة وجدة

٠٣:٢٧ م، الثلاثاء، ٢١ أغسطس ٢٠١٨
بعد إقرارها من مجلس الوزراء.. أبرز 3 تعديلات في نظام المحاماة

بعد إقرارها من مجلس الوزراء.. أبرز 3 تعديلات في نظام المحاماة

٠١:٤٧ ص، الأربعاء، ١٦ فبراير ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *