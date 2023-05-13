تمديد إغلاق مجال السودان الجوي حتى 31 مايو

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الطيران المدني السوداني أن المجال الجوي للبلاد سيظل مغلقاً أمام حركة الطيران حتى 31 مايو.

الحالات المُستثناة

وأضافت الهيئة، في بيان اليوم: أنه “يستثنى من ذلك رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء، بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات ذات الاختصاص”.

وأُغلق المجال الجوي السوداني أمام حركة الطيران العادية، بعد اندلاع صراع عسكري بين جيش البلاد وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في منتصف أبريل.

مجليس الوزراء السوداني

ومؤخرًا أعلن مجلس الوزراء السوداني أنه تنفيذًا لإعلان جدة فقد قررت تخصيص عددًا من المطارات لاستقبال المساعدات الإنسانية.

وأوضحت أنها خصصت مطار وميناء بورتسودان ومطار وادي سيدنا ومطار الخرطوم الدولي – بعد إصلاحه- لاستقبال المساعدات الإنسانية القادمة للسودان.

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وأكدت أن القرار جاء ذلك إنفاذاً للإعلان الإنساني الذي وُقِّعَ أمس،بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بمدينة جدة.

ودعا المجلس المنظمات الطوعية الوطنية والأجنبية والجهات ذات الصلة بالتنسيق اللازم مع اللجنة العليا؛ لضمان إيصال المساعدات الإنسانية لكل المتضررين.

ترحيب عربي بالتوقيع على “إعلان جدة”

في الوقت نفسه، رحبت مملكة البحرين بتوقيع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على إعلان جدة لحماية المدنيين.

ورحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بتوقيع ممثلي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع على “إعلان جدة” للالتزام بحماية المدنيين في السودان.

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ورحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، بإعلان جدة الموقع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بشأن الالتزام بحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المتضررين.

الاتحاد الأوروبي يشيد بجهود المملكة

فيما أشاد الاتحاد الأوروبي بجهود المملكة في التوسط بين فرقاء أزمة السودان، مؤكدًا أنه يقدر الجهود الحثيثة التي يبذلها المفاوضون السعوديون والأمريكيون للتوسط في اتفاق جدة.

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وشدد على احترام اتفاقية جنيف والقانون الإنساني الدولي، بحماية المدنيين والوصول الآمن للمساعدات الإنسانية هي بالفعل التزامات ملزمة قانونا، وهي كذلك منذ بداية النزاع.