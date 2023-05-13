زلزال جديد بقوة 5.2 درجات يضرب الفلبين

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ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر بلدية سانتا مونيكا الواقعة في مقاطعة سوريجاو ديل نورتي، بالفلبين، اليوم السبت.

شمال سانتا مونيكا

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال على بعد 10 كيلومترات من شمال سانتا مونيكا، ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية، حسب “واس”.

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وفي وقت سابق، ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، مدينة قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه بشرق إيران .

مركز رصد الزلزال

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض، وأن مركز الزلزال يقع عند التقاء خطي العرض الشمالي 5ر34 والطول الشرقي 5ر45 درجة، ولم يرد حتى الآن أي تقرير حول الأضرار المحتملة الناجمة عن هذا الحادث.

وقبل أيام، ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات مقياس ريختر مقاطعة تشيبا وتسبب في اهتزاز المباني في طوكيو.

زلزال اليابان:

وأشارت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إلى أنه لا توجد مخاوف من حدوث تسونامي في أعقاب الزلزال. وتقع تشيبا ضمن ما تعرف بطوكيو الكبرى.

وصُنف الزلزال على أنه “قوي من الدرجة الخامسة” على مقياس الشدة الياباني المؤلف من 7 درجات في مدينة كيسارازو في تشيبا.