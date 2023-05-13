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جامعة نجران تعلن نتائج المرشحين على الوظائف الأكاديمية

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جامعة نجران تعلن نتائج المرشحين على الوظائف الأكاديمية

جامعة نجران تعلن نتائج المرشحين على الوظائف الأكاديمية

جامعة نجران تعلن نتائج المرشحين على الوظائف الأكاديمية
١٠:٠٧:٤٩ م، السبت، ٢٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة نجران عن المرشحين للاختبار التحريري والمقابلة الشخصية في المسابقة الوظيفية للوظائف الأكاديمية في كلية الشريعة وأصول الدين لهذا العام الجامعي 1444 هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل الواردة أدناه.

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الوظائف المتاحة:

– أستاذ.
– أستاذ مشارك.
– أستاذ مساعد.
– محاضر.

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أرقام المرشحين:

وأشارت جامعة نجران، إلى أنه يمكن الاستعلام عن أرقام المرشحين في كلية الشريعة وأصول الدين من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.

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