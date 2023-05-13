جامعة نجران تعلن نتائج المرشحين على الوظائف الأكاديمية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة نجران عن المرشحين للاختبار التحريري والمقابلة الشخصية في المسابقة الوظيفية للوظائف الأكاديمية في كلية الشريعة وأصول الدين لهذا العام الجامعي 1444 هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل الواردة أدناه.

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الوظائف المتاحة: – أستاذ.

– أستاذ مشارك.

– أستاذ مساعد.

– محاضر. اقرأ أيضا: رابط التقديم.. مجلس الضمان الصحي يوفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات أرقام المرشحين: وأشارت جامعة نجران، إلى أنه يمكن الاستعلام عن أرقام المرشحين في كلية الشريعة وأصول الدين من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.