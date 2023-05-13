إنجاز جديد للمملكة.. متدربو التدريب التقني يحصدون 10 جوائز في معرض الاختراعات آيتكس 2023

تواصل – واس:

حقق متدربو المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة إنجازاً علمياً جديداً، حيث فاز 10 متدربين من الموهوبين الذين أشرفت المؤسسة على تأهيلهم بعشر ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات (آيتكس) ITEX 2023، الذي أُقيم في ماليزيا من 7 إلى 14 مايو الجاري بمشاركة 33 دولة.

إنجاز جديد للمملكة

وحصد ثلاثة من متدربي المملكة ميداليات ذهبية، وهم: أسعد بن سلطان الريفي في مجال التصميم الصناعي ، وعمار بن هارون منصور في مجال الأتمتة والعمليات، وعبدالله بن عبدالرحمن البكري في مجال الوسائط المتعددة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ونال 5 متدربين ميداليات فضية، وهم: رامي بن غازي الرشيدي في مجال الأتمتة والعمليات ،و عبدالله بن عبدالعزيز المزيعل في مجال التصميم الصناعي، وعامر بن سعيد الجهني في مجال الأتمتة والعمليات ،وعبدالرحمن بن محمد الأنصاري في مجال البيئة ، ومحمد بن يوسف ال سرحان في مجال تكنولوجيا الآلات والمعدات ،وفيما فاز المُتدرب علي بن سعد الغامدي بالميدالية البرونزية في مجال الأتمتة والعمليات، والمتدرب بدر بن خالد المطيري في مجال الاتصالات التقنية الذكية.

تأهيل المتدربين المرشحين

وكانت المؤسسة قد عقدت برنامجاً تأهيلياً للمتدربين المرشحين للمشاركة في (ITEX 2023) في عدد من المسارات بمشاريع ترشحت على مستوى المملكة، تحت إشراف عدد من المدربين المؤهلين في هذا المجال.

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وتم خلالها استعراض مشاريع المتدربين ، والتأكد من اكتمال جاهزيتها، وخضوعها لمعايير التحكيم المعتمدة في المسابقة لهذا العام؛ وذلك لإكساب المشاركين مهارات العرض والتقديم، والعمل على تطوير المشاريع لتواكب متطلبات المسابقة لهذا العام، بما يسهم في تعزيز بناء الإنسان وفق مستهدفات رؤية 2030.

ويأتي هذا البرنامج التأهيلي في إطار اهتمام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لدعم المبتكرين والموهوبين من أبنائها المتدربين في المحافل الدولية، وتقديم رعاية متكاملة في منشآتها التدريبية لدعم تحقيق مستهدفات القيادة الرشيدة -حفظها الله- في بناء الإنسان للمنافسة عالمياً.

تنمية روح المنافسة

وتسهم هذه المسابقات العالمية في تنمية روح التنافس بين المتدربين ، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية، ورفع حصيلة الوطن من الجوائز في المجال التقنية والعلمي.

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