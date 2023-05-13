ابتداء من الغد.. افتتاح طريقي “بيشة – سبت العلايا” و”محايل- السعيدة”

تواصل – واس:

وجَّه صاحبُ السموِّ الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، بافتتاح الحركة المرورية ابتداءً من يوم غد” الأحد” في الأجزاء المنتهية من مشروعي طرق بمنطقة عسير.

طول الطريق

وشمل توجيه سموِّه ،الجزء المنتهي من مشروع الطريق المزدوج الرابط بين محافظة بيشة وسبت العلايا ،الذي يبلغ طوله 18 كيلومترًا من أصل 26 كيلومترًا قُدرت تكلفته المالية بـ(43,774,897 ريالًا).

كذلك وجَّه سموُّه بافتتاح الحركة المرورية في الجزء المنتهي ضمن مشروع الطريق الرابط بين محافظة محايل ومركز “السعيدة” بطول 13,537 كيلومترًا من إجمالي 59 كيلومترًا وبتكلفة مالية بلغت 41,341,924 ريالًا.

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مشاريع الطرق بعسير

ويأتي الطريقان ضمن مشروعات فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة عسير التي تهدف لربط جميع محافظات المنطقة بشبكة طرق حديثة في إطار إستراتيجية المنطقة ” قمم وشيم”.

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