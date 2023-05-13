السبت، ٢٣ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب مناطق غرب إيران
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زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب مناطق غرب إيران

زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب مناطق غرب إيران

زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب مناطق غرب إيران
٠٩:٠١:١٢ م، السبت، ٢٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، مدينة قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه بشرق إيران .

مركز رصد الزلزال

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض، وأن مركز الزلزال يقع عند التقاء خطي العرض الشمالي 5ر34 والطول الشرقي 5ر45 درجة، ولم يرد حتى الآن أي تقرير حول الأضرار المحتملة الناجمة عن هذا الحادث.

وفي وقت سابق، ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، مدينة براتفيل الكائنة بمقاطعة بلوماس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

زلزال يضرب كاليفورنيا

وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 4 كيلومترات شرق مدينة براتفيل، وعلى عمق 5.9 كيلومتر.

وأضاف أن مركز هذا الزلزال يقع عند 40.204 درجة شمالًا و121.110 درجة غربًا.

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لا خسائر بشرية أو أضرار مادية

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

زلازل سابقة

وفي 29 من إبريل، سجلت هيئة المسح، زلزالاً بلغت قوته 6.2 درجة قبالة سواحل ولاية ألاسكا على بعد 106 كيلومترات شرق تشينييك.

كما تم تسجيل زلزال أيضًا في وقت سابق بقوة 5.2 درجة قبالة سواحل الفلبين.

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زلزال تركيا

وأمس، أفادت وكالة الكوارث التركية بتسجيل هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر في ولاية كهرمان مرعش التركية.

والأحد الماضي، حذر خبير الزلازل الياباني، يوشينور

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