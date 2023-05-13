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أكثر من 500 مليون طائر مهاجر يمر بالمملكة سنوياً

أكثر من 500 مليون طائر مهاجر يمر بالمملكة سنوياً

أكثر من 500 مليون طائر مهاجر يمر بالمملكة سنوياً
٠٩:٣٦:٢٦ م، السبت، ٢٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن مرور أكثر من (500) مليون طائر مهاجر سنويًّا فوق سماء المملكة، في رحلتها الموسمية طلبًا للغذاء.

طيور مهددة بالانقراض 

وأوضحت الوزارة – في منشورٍ لها على منصاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي- أن أشهر الطيور المهاجرة المهددة بالانقراض التي تمر بالمملكة، هي القمري، والحبارى.

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طرق هجرة الطيور

وأضافت بأن قائمة الطيور المهاجرة الأخرى المسجلة في المملكة، تضم عددًا من الأنواع، أبرزها، الوروار الأوروبي، بلشون الليل، النحام الوردي، والحمامة الخضراء.

يُشار إلى أن الطيور المهاجرة حول العالم تهاجر طلبًا للغذاء، ولأجل التكاثر، إضافة إلى قضاء فصل الشتاء، وتسلك تلك الطيور طرقًا محددة تمتد في الغالب بامتداد السواحل والجبال، وتتجنب الصحاري.

ما تمتاز الطيور المهاجرة بامتلاك أجنحة طويلة مدبَّبة تساعدها في تقليل جهد الطيران.

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