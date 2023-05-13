عن طريق الصوت.. تطبيق يكشف مبكراً عن مرض الزهايمر

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تمكن باحثون في جامعة تسوكوبا اليابانية من تطوير نموذج أولي لتطبيق على الهاتف للمساعدة في الكشف المبكر لمرض الزهايمر بجمع وتحليل بيانات الحديث والصوت.

تجربة التطبيق

وتم تجربة التطبيق بمشاركة 114 شخصاً منهم مرضى بالزهايمر، وفقا لموقع “مديكال إكسبريس”.

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واستخدم التطبيق التقييمات النفسية العصبية في فحص الخرف، وتضمنت وصف الصورة، والطلاقة اللفظية.

نتائج الدراسة

وكشفت نتائج الدراسة أن ضعف اللغة الذي يُقيّم من خلال السمات اللغوية، خاصة من بالجوانب الدلالية، يمكن تقديره بشكل موثوق.

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وبالجمع بين هذه الميزات اللغوية والميزات الصوتية والسمعية لصوت المشارك، يمكن للتطبيق أن يكتشف بشكل موثوق مشكلة الضعف الإدراكي المعتدل بنسبة 88%، ومرض الزهايمر بنسبة 91%.

يذكر أن هذه الدراسة الأولى تُظهر جدوى أداة فحص تلقائية ذاتية الإدارة لكشف الزهايمر والضعف الإدراكي بالتقاط ضعف اللغة بشكل موثوق، من بيانات الكلام”.

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