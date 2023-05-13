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تمويل أنشطة الذكاء الاصناعي يتراجع بنسبة 66% عالمياً
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تمويل أنشطة الذكاء الاصناعي يتراجع بنسبة 66% عالمياً

تمويل أنشطة الذكاء الاصناعي يتراجع بنسبة 66% عالمياً

تمويل أنشطة الذكاء الاصناعي يتراجع بنسبة 66% عالمياً
٠٩:٠٠:٤٢ م، السبت، ٢٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تمويلات الذكاء الاصطناعي العالمية خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 66% لتصل إلى 5.4 مليار دولار مقابل 15.7 مليار دولار من الفترة نفسها للعام الماضي.

أقل تمويل

وتعد الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي الحالي، أقل تمويل ربع سنوي منذ الربع الأول من 2018، حسب “الاقتصادية”.

أما الصفقات، فقد تراجعت خلال الفترة نفسها للربع الرابع على التوالي وهو أدنى حصيلة منذ الربع الرابع من 2017، لتسجل 554 صفقة خلال الربع الأول من 2023.

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تراجع شركات أمريكية 

وفي السياق ذاته، بلغ إجمالي تمويل شركات الذكاء الاصطناعي التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها 3.7 مليار دولار في الربع الأول بانخفاض ربع سنوي بنسبة 27 في المائة، كما تراجع عدد الصفقات للربع الرابع على التوالي لتصل إلى 232 صفقة.

ومع ذلك، فقد شهد وادي السيليكون انتعاشا في الربع الأول من 2023، مع زيادة التمويل بنسبة 41% والصفقات بنسبة 20%.

وتستضيف أوروبا 38% من شركات الذكاء الاصطناعي التي اتخذتها مقرا لها، وشكلت الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها 33% وكانت حصة آسيا 17%.

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