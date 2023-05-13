الداخلية تقدم خدمة الأحوال المدنية للمواطنين والمقيمين في هذه الدولة

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قدمت وزارة الداخلية ممثلة في وكالة الوزارة للأحوال المدنية، خدمة “الأحوال في الخارج” للمواطنين المقيمين في دولة الكويت، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية.

خدمة الأحوال في الخارج

وتتمثل خدمة “الأحوال في الخارج” في تقديم خدمات بطاقة الهوية الوطنية، إصدارًا وتجديدًا وبدل تالف وبدل مفقود، للمواطنين المقيمين خارج المملكة لغرض الدراسة أو العمل أو العلاج في أماكن وجودهم، بهدف توفير الوقت والجهد عليهم، دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال المدنية.

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وفي وقت سابق، أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن خدمات جديدة للمقيمين عبر منصة أبشر.

وأوضحت الأحوال المدنية، عبر حسابها في “تويتر” أن تسجيل المواليد إلكترونًيا وطلب إيصال الوثائق أصبح متاحاً للمقيمين عبر منصة أبشر. اقرأ أيضا: الأحوال المدنية تتيح خدمات جديدة للمقيمين عبر أبشر

خدمات جديدة للمقيمين

وقالت الأحوال المدنية “عزيزي المقيم بإمكانك تسجيل مولودك إلكترونياً عبر أبشر وطلب إيصال شهادة الميلاد لعنوانك”.

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في سياق متصل، نشر الحساب الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ضوابط تعديل المهنة في الأحوال المدنية⁩.

طريقة التعديل

وأفادت بأنه يتم تعديل المهن بموجب خطاب أو تعريف مثبت من الجهة التابع لها، وذلك اعتباراً من التاريخ المحدد في المستند، ويكون التعديل من الجهة متى ما كان الربط الإلكتروني متاحاً، ويكون وفقا للآتي:

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تدوين المسميات:

– موظف حكومي: إذا كان المستند من جهة حكومية سواء كان خاضعا لنظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية

– موظف أهلي: إذا كان المستند من جهة أو مؤسسة أهلية

– متقاعد: من انتهت خدماته بالتقاعد

– متسبب: لمن تم إنهاء خدماته لأي سبب غير التقاعد

– يكون التعديل من (طالب طالبة) إلى (متسبب ربة منزل) بموجب إقرار بذلك

– تاجر – تاجرة: من كان يحمل سجلاً تجارياً ساري المفعول

– رجل أعمال – سيدة أعمال: من كان يحمل ثلاثة سجلات تجارية أو أكثر سارية المفعول ومختلفة النشاط

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