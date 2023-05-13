سجل تجاري بدون عوائد.. تنبيه مهم من حساب المواطن للمستفيدين

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أهمية الإفصاح عن السجل التجاري حتى في حالة عدم وجود دخل إضافي من السجل التجاري للمستفيد.

حساب المواطن والسجل التجاري

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب “خدمة المستفيدين”، على سؤال مغرد قال فيه “هل يؤثر سجل تجاري بدون عوائد على استحقاقية حساب المواطن للفرد المستقل؟”.

اقرأ أيضا:

وأجاب برنامج حساب المواطن “في حال وجود سجل تجاري لابد من الافصاح عنه ،واختيار نوع الدخل( نشاط تجاري) ومصدر الدخل ( سجل تجاري) وإضافة الدخل ثم الضغط على حفظ ، وسيتم احتسابه من ضمن الدخل.

سجل تجاري بدون عوائد

وأضاف أنه في حال كان السجل التجاري بدون عوائد يتم اختيار الدخل (0) ، وفي حال انطبقت عليك شروط الاهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم.

وتابع برنامج حساب المواطن أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦http://portal.ca.gov.sa⁩ .

تفاصيل الدعم لشهر مايو

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، إيداع 3.6 مليار ريال في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم لشهر مايو.

اقرأ أيضا:

وأكد البرنامج أن 75 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم، حيث بلغ عددهم 11.1 مليون مستفيد وتابع.

وأشار إلى أن التسجيل في البرنامج متاح من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي واتباع خطوات التسجيل وانتظار نتائج دراسة الأهلية للحصول على الدعم.

شروط الأهلية والاستحقاق

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كذلك يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

اقرأ أيضا: