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هل تشمل العقوبات أصحاب العقارات في حال استخدامها لتعاطي أو ترويج المخدرات؟
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هل تشمل العقوبات أصحاب العقارات في حال استخدامها لتعاطي أو ترويج المخدرات؟

هل تشمل العقوبات أصحاب العقارات في حال استخدامها لتعاطي أو ترويج المخدرات؟

هل تشمل العقوبات أصحاب العقارات في حال استخدامها لتعاطي أو ترويج المخدرات؟
٠٩:٠٢:٤٣ م، السبت، ٢٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حمّل المحامي حمود الناجم، أصحاب العقارات، جزءا من مسؤولية جرائم الترويج وعاطي وتهريب المخدرات، إذا ضبطت داخل عقاراتهم.

مسؤولية أصحاب العقارات

وأوضح الناجم، في مداخلة بثتها قناة “الإخبارية” أن مسؤولية أصحاب العقارات، تتمثل في عدم التحري عن المستأجرين، ومعرفة بياناتهم الكاملة، وتوثيقها.

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عدم نظامية الإيجار

وأفاد المحامي بأنه  في حال عدم نظامية الإيجار تطاله العقوبات، ضمن جرائم المخدرات، منوها أن أصحاب العقارات عليهم دور بتسجيل تأجير عقاراتهم في نظام “مؤجر”، والتوثق من بيانات المستأجرين.

وشدد الناجم على أن المملكة تشن حربا قوية على المخدرات، تستهدف تجفيف منابها والقضاء عليها بالكامل، وعليه فإن على جميع المواطنين دورا غاية في الأهمية خلال هذه الحرب.

مداهمة منزل بنجران

وفي سياق متصل، قبضت شرطة محافظة شرورة بمنطقة نجران على 4 مواطنين لاتخاذهم منزلًا مجهزًا بكاميرات مراقبة وكرًا لترويج المخدرات.

وأوضحت أن المتهمين روجوا لمادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأكدت أنه ضبط بحوزتهم هواتف متنقلة، وأنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

 

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