2.7 مليار يورو.. أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ بداية الحرب من دولة أوروبية

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صرح أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، اليوم السبت، بأن ألمانيا ستقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 2.7 مليار يورو أي ما يعادل 2.97 مليار دولار لأوكرانيا، والتي تشمل 30 دبابة ليوبارد.

أنظمة صاروخية

وأفاد يرماك، عبر تليجرام، بأن برلين ستقدم أيضاً 4 أنظمة دفاع جوي ايريس-تي و20 ناقلة جنود مدرعة من طراز ماردر و200 طائرة مسيرة للاستطلاع و100 مركبة مدرعة وكمية كبيرة من الذخيرة، حسب “CNBC عربية”.

من جانبها، تضغط أوكرانيا على حلفائها للحصول على أسلحة وطائرات مقاتلة وذخيرة بعيدة المدى قبل هجوم مضاد متوقع في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

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إسقاط 18 مقاتلة روسية

ومنذ يومين، أكدت أوكرانيا، أن دفاعاتها الجوية، أسقطت 18 من أصل 24 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم وقع قبل فجر الخميس.

وقالت إدارة مدينة كييف في بيان، إنه “تم تدمير كل الصواريخ والطائرات المسيَّرة التي استهدفت العاصمة الأوكرانية للمرة الثالثة في 4 أيام”.

هجوم بصواريخ بالستية

وأضافت الإدارة أن “الروس هاجموا كييف باستخدام ذخائر وصواريخ من طراز (شاهد) يرجح أنها من النوع البالستي”.

ودمَّرت الدفاعات الجوية 12 من أصل 15 طائرة مسيرة من طراز “شاهد” أطلقت على مدينة “أوديسا” الساحلية. المطلة على البحر الأسود، بينما أصابت 3 منها حرمًا جامعيًّا، وقالت القيادة العسكرية الجنوبية الأوكرانية إنه لم تقع إصابات.