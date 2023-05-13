عشرات الوظائف الشاغرة لدى شركة معادن بعدة تخصصات

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن توفر (49) وظيفة (إدارية، فنية، هندسية) لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في كل من (الرياض، القصيم، رأس الخير، طريف) حسب المسميات والشروط التالية:

الوظائف المتاحة

– مسؤول سلامة

– أخصائي علاقات حكومية

– أخصائي موارد بشرية أول

– أخصائي تسويق المنتجات والتسعير

– مدير التخطيط والجدولة

– مدير المشروع

– مدير ادارة المرافق

– اخصائي الموازنة والرقابة المالية

– اخصائي تدريب اول

– محلل تطوير الاعمال

– عامل تشغيل (مشغل)

– مشرف تخطيط الانتاج والاقتصاد

– (وظائف أخرى)

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الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على المؤهلات العلمية والعملية حسب متطلبات كل وظيفة.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

مزايا العمل في الشركة

– راتب شهري أساسي مجزي.

– بدل سكن 25% من الراتب الأساسي أو سكن عيني.

– بدل مواصلات 10% من الراتب الأساسي.

– بدل تعيين (لمرة واحدة فقط).

– تأمين طبي للموظف وعائلته والوالدين.

– نظام إدخار مع مساهمة من الشركة.

– نظام تملك المنازل.

– راتب أساسي إضافي ثابت في شهر رمضان.

– مكافأة أداء سنوية خاضعة لإداء الشركة والموظف.

– نظام زيادة رواتب سنوي وترقيات خاضع لأداء الموظف.

– بدل منطقة نائية/مشقة 10% من الراتب الأساسي حسب مقر التعيين وسياسة الشركة.

– برامج تدريب على رأس العمل وبرامج تطوير وظيفية وقيادية.

– إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوماً.

– مكافأة خدمة مستمرة.

– بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى.

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نبذة عن الشركة:

تم تأسيس شركة (معادن) بأمر ملكي في عام 1997م وأوكلت إليها مهمة تطوير الثروات المعدنية في مناجم المملكة العربية السعودية، وكانت الشركة مملوكة للدولة بالكامل في وفي عام (2008) تم طرح (50%) من أسهمها للإكتتاب العام في السوق المالية.

وتهدف معادن لتحقيق رؤيتها في ريادة صناعة التعدين في المملكة لتصبح الركيزة الثالثة للصناعة السعودية الى جانب النفط والبتروكيماويات.

طريقة التقديم:

وأشارت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، إلى أن التقديم متاح التقديم عن طريق الرابط: إضغط هنا

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