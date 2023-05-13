خلال أقل من 48 ساعة.. تحطم مروحيتين ومقاتلة في روسيا

تواصل – فريق التحرير:

شهدت روسيا خلال الساعات الماضية، وتحديدا في أقل من 48 ساعة، تحطم مروحيتين ومقاتلة من طراز سو 34 في ظل استمرار المعارك مع أوكرانيا.

تحطم مروحية مي 8

وتفصيلا، أفادت خدمات الطوارئ الروسية بأن مروحية من طراز “مي-8” ومقاتلة من طراز “سو-34″ تحطمتا السبت في حادثين منفصلين في مقاطعة بريانسك.

وقالت المصادر ذاتها إن شخصين لقيا حتفهما في تحطم المروحية، في منطقة كلينتسي التابعة لمقاطعة بريانسك، وفقا لـ”روسيا اليوم”.

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ووفقا للبيانات الأولية، لم يؤد تحطم المروحية إلى سقوط ضحايا بين السكان حيث سقطت المروحية، فيما تسبب في تضرر بعض المنازل.

كذلك تحطمت مقاتلة من طراز “سو-34″، اليوم السبت بالقرب من الحدود الأوكرانية، ولم يتضح بعد ما إذا كان الطيارون قد تمكنوا من القفز ونجوا.

تحطم مروحية مي 28

وبالأمس، كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تحطم مروحية من طراز مي-28، خلال رحلة تدريبية في منطقة جانكويه في شبه جزيرة القرم.

وقالت الوزارة: “في 12 مايو 2023، الساعة 15:42 (بتوقيت موسكو)، أثناء القيام برحلة تدريبية مخططة في منطقة جانكويه في جمهورية القرم، تحطمت طائرة مروحية من طراز مي-28. تم تنفيذ الرحلة بدون ذخيرة”، موضحة أن الطيارين لقيا حتفهما”.

وتم إرسال لجنة من القيادة الرئيسية للقوات الجو فضائية الروسية إلى مكان الحادث لمعرفة أسباب وقوعه. ووفقا لوزارة الدفاع، فإن السبب الأولي لتحطم الطائرة هو عطل المعدات.

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