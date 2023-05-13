جهز منزله بكاميرات مراقبة.. الإطاحة بمروج مخدرات في الباحة

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قبضت شرطة منطقة الباحة على مواطن لاتخاذه منزلًا مجهزًا بكاميرات مراقبة وكرًا لترويج مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ومادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وضبط بحوزته أسلحة نارية وهواتف متنقلة ومبلغ مالي، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للجهة المختصة.

محافظة جدة

وفي وت سابق، قبضت شرطة محافظة جدة على (5) مقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

أضرار الشبو

وحذرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالمملكة، “نبراس” من خطر “الشبو”، الذي يُعد مادَّة منشطة شديدة التأثير على الجهاز العصبي المركزي يتم تحضيرها من الأمفيتامين.

وقالت إنها “تتسبب بزيادة مفاجأة في مستويات الدوبامين في الدماغ؛ مما يغير طريقة تفكير واستيعاب متعاطيها للأحداث من حوله، وهذا الأمر يجعله في حالة من التوجس والقلق والشعور بالتهديد.

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الإبلاغ عن جرائم المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.