“الخضيري” يحذر سكان المناطق الحارة من عادة غذائية تسبب الأمراض

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حذر الطبيب والاستشاري أ.د.فهد الخضيري، من مسببات أمراض الحر والصيف ببعض المناطق الحارة، وتتمثل في عادات غذائية خاطئة.

علاج النزلة المعوية

وكتب الخضيري عبر “تويتر”، أن: “تناول وجبات فيها مكونات مختلطة (تجمع مكونات غذائية متعددة: بيض وجبن وعسل أو لحوم مصنعة وأجبان، لأنها تتفاعل وتكون غذاء سهل الميكروبات”.

وأضاف الاستشاري: “عند حصول نزلة معوية (إسهال واستفراغ) اطلب استشارة طبية، وتوقف عن الأكل نهائيا لمدة ٢٤ ساعة واشرب خلالها محلول منع الجفاف وتعويض السوائل(تستطيع تجهيزه بالبيت والمخيم بخلط ٩جرام سكر+٩جرام ملح في لتر ماء) ( أو مشروب غازي يجمع السكريات والأملاح والمعادن) وتشرب منه كمية قليلة ببطء طوال الـ ٢٤ ساعة بمعدل ١٠مللتر (ملعقتين) فقط كل عشر دقائق”.

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مسببات النزلات المعوية

وتابع: “تجنب التسمم الغذائي والنزلات المعوية، ومن واقع بحث قمنا به بالتعاون مع مركز أبحاث الحج: فمعظم مسبباته السلطة والكيك والأطعمة المركبة والبائتة (بسبب حرارة الجو) فلا تتناول سلطة بائتة ولا أطعمة مصنعة كالنقانق والمورتديلا والبيض (وأي أكل بائت) وتناول فقط أطعمة مغلفة أو حارة طازجة وغير مختلطة مع بعضها”.