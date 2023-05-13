شاهد.. رجال الإسعاف الفلسطيني لم ينسوا صلاتهم رغم شدة قصف الاحتلال

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة رائعة وثقت حرص رجال الإسعاف في فلسطين لأداء صلاتهم رغم القصف المتواصل.

الصلاة رغم استمرار القصف

وأظهرت الصورة عدداً من رجال الإسعاف في فلسطين افترشوا الأرض لأداء الصلاة على الرغم من استمرار القصف الصهيوني على قطاع غزة”.

وحازت الصورة على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي داعين لهم بحسن القبول.

وفي وقت سابق، رفضت دولة الاحتلال، اليوم السبت، هدنة فورية، تشمل وقفا لإطلاق النار، وقصف قطاع غزة، الذي يستمر بشكل متصاعد خلال الآونة الأخيرة.

خفض الاتصالات

وفي الوقت نفسه، دب خلاف بين الإدارة المصرية، وسلطة الاحتلال، بعد قرار رفض الهدنة، وأجلت مصر إرسال وفد لتل أبيب كان من المفترض أن يصل غدا، بعد أن خفضت الاتصالات مع الاحتلال لأدنى مستوى منذ عمليات غزة حسب “العربية”.

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هجوم مكثف

وأعلن جيش الاحتلال، اليوم السبت، أنه بدأ هجوما مكثفا على مقرات حركة الجهاد في غزة، انطلقت من القطاع صواريخ تستهدف أسدود وعسقلان والنقب الغربي.

كما أبلغ مصر، برفض مقترحات وقف إطلاق النار، دون شروط من الجانبين، واستأنف عملياته العسكرية.

إصابات خطيرة

من ناحية أخرى، أعلنت خدمة الطوارئ التابعة للاحتلال، اليوم، إصابة ثلاثة أشخاص جراء سقوط صاروخ على جنوب إسرائيل.

وقالت الخدمة عبر تويتر إن أحد المصابين حالته خطرة.

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