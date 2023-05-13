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عيوب قاتلة.. جنرال موتورز تستدعي مليون سيارة
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عيوب قاتلة.. جنرال موتورز تستدعي مليون سيارة

عيوب قاتلة.. جنرال موتورز تستدعي مليون سيارة

عيوب قاتلة.. جنرال موتورز تستدعي مليون سيارة
٠٦:٤٩:٤١ م، السبت، ٢٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة جنرال موتورز الأمريكية العملاقة للسيارات، عن استدعاء مليون سيارة متعددة الأغراض في الولايات المتحدة، بسبب مخاوف من انفجار جهاز نفخ الوسادة الهوائية للسائق.

أنواع وموديلات

وشمل الاستدعاء 994 ألفا و763 سيارة من طراز بويك انكليف، وشيفروليه ترافرس، وجي إم سي أكاديا، لسنوات من 2014 حتى 2017 تستخدم وسائد هوائية أنتجتها شركة إيه آر سي أوتوموتيف، على أن تستبدل الوسائد الهوائية لضمان سلامة السائق، حسب “أرقام”.

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سحب أجهزة الوسائد الهوائية

وفي السياق ذاته، طالبت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة الأمريكية بسحب 67 مليون من أجهزة نفخ الوسائد الهوائية؛ لأنها تعتقد أن هناك عيباً في الأمان، لكن شركة إيه آر سي أوتوموتيف رفضت طلب الجهة المنظمة.

وتستخدم أجهزة نفخ الوسائد الهوائية التي تنتجها إيه آر سي أوتوموتيف في سيارات الشركات الكبرى مثل: جنرال موتورز وبي إم دبليو وهيونداي موتور وكيا موتور وستيلانتس.

وكانت جنرال موتورز أصدرت بيانا، أفادت أنها علمت في مارس الماضي بتقرير يفيد بأن سيارة شيفروليه ترافيرس 2017 تعرّضت لحادث، وأن جهاز نفخ الوسادة الهوائية للسائق الأمامي تمزق أثناء فتحها.

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