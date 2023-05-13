رسميا.. إطلاق خدمة فرز ودمج العقارات إلكترونياً باستخدام الهوية العقارية

تواصل – فريق التحرير:

وجَّه وزير العدل وليد الصمعاني، اليوم السبت، رسمياً بإطلاق خدمة فرز ودمج العقارات إلكترونياً باستخدام الهُوِيّة العقارية.

خدمة فرز ودمج العقارات إلكترونياً

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، أن الخدمة تهدف إلى إنجاز الفرز والدمج خلال دقائق، وإعداد محاضر إلكترونية، وذلك دون الحاجة لمراجعة كتابات العدل.

اقرأ أيضا:

الجدير بالذكر، أن فرز ودمج العقارات سابقاً كان يتم خلال 3 أشهر، ويتطلب إعداد المحاضر ورقياً، فضلاً عن أن المستفيد يحتاج لزيارة كتابات العدل لإتمام العملية.

وفي وقت سابق، وفي خطوة غير مسبوقة أصدرت وزارة العدل قرارًا هامًا حول المطالبات المالية التي لا تزيد عن 50 ألف.

العدل تقرر إحالة المطالبات المالية

لحل النزاع، قررت وزارة العدل، إحالة المطالبات المالية التي لا تزيد عن 50 ألف ريال إلى مركز المصالحة.

ووجَّه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بإحالة جميع الدعاوى المالية التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن 50 ألف ريال إلى مركز المصالحة.

المصالحة والوساطة خيارًا لحل النزاعات

ويأتي التوجيه ضمن مبادرة تفعيل منظومة المصالحة، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني الهادفة إلى جعل المصالحة والوساطة خيارًا لحل النزاعات.

اقرأ أيضا:

بالإضافة إلى تقليل تدفق القضايا إلى المحاكم،وتعزيز صناعة المصالحة والوساطة؛ كونها من الحلول السريعة لحل النزاعات بالتراضي.

ويُعد محضر المصالحة بعد اعتماده من مركز المصالحة، من السندات التنفيذية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة في نظام التنفيذ.

100 ألف مستفيد من بوابة “ناجز”

فيما قدمت وزارة العدل خدماتها رقميًا لأكثر من 100 ألف مستفيد خلال إجازة عيد الفطر للعام 1444 هـ,

وذلك لضمان استمرارية خدمة المستفيدين خلال الإجازات الرسمية عبر بوابة “ناجز“.