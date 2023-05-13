توقعات بصيف ملتهب.. بعد المغرب دول جديدة تسجل أعلى درجة حرارة منذ 40 عاما

تواصل- فريق التحرير:

حذر تقرير حديث من اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة من أن كل زيادة في الاحتباس الحراري ستكثف المخاطر المتعددة والمتزامنة.

ويقول العلماء إن ظاهرة الاحتباس الحراري تؤدي إلى تفاقم الأحوال الجوية السيئة.

سنغافورة الأعلى منذ 40 عاما:

وسجلت سنغافورة اليوم السبت أعلى درجة حرارة فيها منذ 40 عامًا في حين غمرت موجة شديدة الحرارة أجزاء كبيرة من جنوب وجنوب شرق آسيا.

وأفادت وكالة البيئة الوطنية على فيسبوك أن درجة الحرارة التي بلغت السبت 37 درجة مئوية هي الأعلى هذا العام، وتطابق الرقم القياسي للذروة اليومية المسجل في أبريل 1983.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تستمر الظروف الدافئة والجافة الحالية غدا الأحد.

كما توقعت “هطول زخات قصيرة من المطر الأسبوع المقبل مما قد يساعد على تلطيف درجات الحرارة الدافئة.

فيما ذكرت قناة آسيا الإخبارية أن بعض مدارس سنغافورة خففت من القواعد الخاصة بالزي الرسمي بسبب ارتفاع الحرارة في الأيام الأخيرة.

فيتنام تسجل أعلى درجة حرارة:

بينما سجلت فيتنام درجة حرارة قياسية بلغت 44,1 درجة مئوية الأسبوع الماضي.

وحذرت شركة الكهرباء الحكومية من أن نظام الطاقة الوطني سيتعرض لضغوط هذا الصيف بسبب موجات الحر المتوقعة.

الجفاف بالمغرب:

والأربعاء الماضي أعلنت مديرية الأرصاد الجوية في المغرب، أن العام الماضي، سجل معدل حرارة قياسياً هو الأعلى منذ 40 سنة.

وأوضحت مديرية الأرصاد الجوية أن ذلك ترافق مع جفاف حاد بسبب التقلبات المناخية.

وكان الجفاف قد ضرب بقوة الموسم الزراعي لعام 2022 في المغرب، وذلك بالنظر إلى طول مدته، وأيضاً اتساع المناطق المعنية بقلة المتساقطات المطرية وندرتها.

ولم تتجاوز نسبة سقوط الأمطار الـ 13 في المئة، مما جعل الموسم الماضي من أقسى المواسم جفافاً خلال العقود الأربعة الأخيرة في المغرب.

الجفاف والموسم الزراعي:

ولم تشهد البلاد تقريباً منذ ثمانينات القرن الماضي موسما مثل موسم الجفاف 2022، حيث طال جفاف الثمانينات طال مناطق من دون غيرها، لكن الجفاف الأخير لامس معظم إن لم يكن مناطق البلاد كلها.

ويسهم الإنتاج الزراعي في المغرب بنسبة 15 في المئة من الناتج الداخلي الخام.

كما أن هذا القطاع الذي يعتمد أساساً على المتساقطات المطرية الوفيرة يقوم بتشغيل 40 في المئة من المواطنين.

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