هل يؤثر دخل التابع على دعم حساب المواطن؟

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أهمية تحديث البيانات بشكل دوري، وفي حال وجود دخل للتابع لابد من الافصاح عنه.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب “خدمة المستفيدين”، ردا على سؤال مغرد قال فيه “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إبني في وظيفة بشركة براتب 4000 ﷼ هل يؤثر على حساب المواطن مع العلم بأني متقاعد”.

دخل التابع في حساب المواطن

وأجاب برنامج حساب المواطن بقوله “وعليكم السلام، في حال وجود دخل للتابع لابد من الافصاح عنه ، وسيتم احتسابه ضمن دخل الأسرة، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم”.

وتابع برنامج حساب المواطن، أنه يمكن معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية http://portal.ca.gov.sa، نسعد بخدمتك”.

وفي وقت سابق، طالب حساب المواطن، المستفيدين الذين يظهر أمام عبارة “مدفوعة” بمراجعة البنك لصرف الدفعة 66 – شهر مايو.

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جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين يقول إنه عند الاستعلام عن الدفاعة الاستلام قبل ساعة ظهرت أمامه عبارة “تحت إجراء الصرف”، وعندما دخل عبر منصة “نفاذ” وجد عبارة “مدفوعة”، على الرغم من أنه لم يحصل بعد على مبلغ الدعم؟.

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” بأنه “في حال كانت الدفعة “مدفوعة” يرجى مراجعة البنك والتأكد من عدم إيداع الدفعة، وفي حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع واختيار نوع الطلب الرئيسي “المدفوعات” ونوع الطلب الفرعي “لم يتم استلام الدفعة” من خلال الرابط:⁦http://urv.ca.gov.sa/urv”.

تغيير الحالة الاجتماعية

وفي إفادة سابقة، أصدر حساب المواطن، توضيحًا بشأن تغيير الحالة الاجتماعية لأحد أفراد الأسرة وما إذا كان لذلك تأثير على استحقاق الدعم من عدمه.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين حول ما إذا كان التغير في الحالة الاجتماعية لأحد أفراد الاسره كـ الزواج مثلاً يؤثر على أهليه الدعم؟.

وأجابت خدمة “العناية بالمستفيدين” : “وسيتم دراسة استحقاق رب الأسرة دون احتساب التابع، وفي حال أنطبقت عليك شروط الاهلية ومعايير الإستحقاق سوف يشملك الدعم”.

وتابعت: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦http://portal.ca.gov.sa⁩ “.

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