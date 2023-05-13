عاجل.. إعلان نتائج حركة النقل الخارجية للمعلمين الخميس (تفاصيل)

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، أنها تستعد لإعلان نتائج حركة النقل الخارجية لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي الحالي 1444هـ، الخميس القادم.

ويأتي ذلك بعد أن أغلقت الوزارة التقديم على طلبات النقل قبل أكثر من 17 يومًا.

موعد بدء استقبال طلبات الاعتراض

كما حددت الوزارة الأول من شهر ذي القعدة القادم موعدًا لبدء استقبال طلبات الاعتراض إلكترونيًا على نتائج الحركة، الذي سيستمر لمدة 5 أيام على أن تعتمد الحركة رسمياً في الثامن من شهر ذي القعدة.

ومن المقرر أن تبلغ بها إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة للعمل بموجبها في حركة النقل الداخلي التي ستنفذ على مستوى الإدارات التعليمية، التي سيتم تنفيذها قبل انطلاقة العام الدراسي الجديد 1445هـ، وسد العجز قبل عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة في انطلاقة العام الجديد.

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وفي وقت سابق، تفاعل الحساب الرسمي للعناية بالمستفيدين، التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع سؤال وجهه أحد المتابعين.

التحقق من الهوية

وسأل متابع عن التحقق من الهوية، وقال: “اختباري التحصيلي بعد 10 أيام وبطاقة الهويه لم أجدها (ضائعه) ولدي جواز باقي له ٢٥ يوما وينتهي، هل يكفي؟ أو أحضر بطاقة العائلة أو توكلنا أو أبشر يكفي؟”.

وأجاب حساب العناية بالمستفيدين بأن: “الهوية الرقمية المعتمدة من الجهات الرسمية (تطبيق أبشر وتطبيق توكلنا) مقبولة للتحقق من الهوية قبل دخول قاعة الاختبار، ولكن يطلب من المختبرين إحضار أصل الهوية للتحقق من الهوية أثناء تأدية الاختبار، وذلك بسبب أنه لا يسمح بإدخال أجهزة الجوال داخل قاعات الاختبار”.

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