ارتفاع مؤشر الأسهم في أسبوع.. والنفط والذهب يتكبدان خسائر

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أنهى مؤشر السوق الرئيس، تعاملات الأسبوع الماضي، على ارتفاع بـ274 نقطة وبنسبة 2.5 %، عند 11393 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاقه الأسبوع الذي سبقه عند 11119 نقطة.

15 قطاعا ترتفع مؤشراتها

وارتفعت مؤشرات 15 قطاعا خلال الأسبوع الماضي، مقابل انخفاض مؤشرات 6 قطاعات، حسب “أرقام”.

وتصدر قطاع التطبيقات وخدمات التقنية، قائمة القطاعات المرتفعة بنسبة 6.1 %، ثم قطاع الطاقة، بنسبة 5.4 %، وقطاع الخدمات التجارية والمهنية، بنسبة 3.9 %.

وارتفع قطاع المواد الأساسية، بنسبة 2.8 %، وقطاع البنوك، بنسبة 2.2 %، في المقابل، تصدر قطاع الرعاية الصحية، القطاعات المنخفضة بنسبة 1.8 %

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النتائج المالية للربع الأول

من ناحية أخرى، استمرت الشركات المدرجة في السوق الرئيس، في الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول 2023 وبلغ عدد الشركات المعلنة خلال الأسبوع الماضي 43 شركة أهمها أرامكو السعودية.

ومن المنتظر ارتفاع وتيرة الإعلان خلال الفترة المقبلة، حيث تنتهي الفترة المحددة للإعلان عن نتائج الربع الأول في 23 مايو 2023، باستثناء شركات قطاع التأمين التي تستمر حتى 2 يوليو 2023.

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أطول سلسلة خسائر أسبوعية للنفط

وفي سياق آخر، تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الجمعة، لتسجل أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ نوفمبر 2021، مع تقييم المستثمرين مسار أزمة سقف الديون واحتمالات ركود أكبر اقتصادات العالم.

وتزايد القلق من دخول اقتصاد الولايات المتحدة – أكبر مستهلك للنفط في العالم – في ركود، مع تأجيل المحادثات بشأن سقف الديون

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يوليو بنسبة 1.1% ما يعادل 81 سنتًا إلى 74.17 دولار للبرميل، ليسجل عقد تسليم الشهر التالي خسائر أسبوعية بنسبة 1.5%.

كما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 1.2% أو 83 سنتًا، ليسجل 70.04 دولار للبرميل، ليتعرض لخسائر أسبوعية بنسبة 1.8%.

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الذهب يخسر 0.2%

انخفضت العقود الآجلة للذهب في ختام تعاملات الجمعة، للجلسة الثالثة على التوالي، بفعل قوة الدولار وارتفاع سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات التي قللت من جاذبية المعدن الأصفر.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب، عند التسوية، بأقل من 0.1% أو 70 سنتاً إلى 2019.80 دولار للأوقية، مسجلة خسائر أسبوعية بنحو 0.2%، حسب “CNBC عربية”.

من جانبها، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إنه لا يزال هناك عدم يقين بشأن موعد نفاد السيولة النقدية لدى الوزارة لسداد ديون الحكومة الأمريكية، والذي يمكن أن يحدث في الأول من يونيو

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