الاحتلال يرفض الهدنة ووقف إطلاق النار.. وخلاف مع دولة عربية

تواصل – فريق التحرير:

رفضت دولة الاحتلال، اليوم السبت، هدنة فورية، تشمل وقفا لإطلاق النار، وقصف قطاع غزة، الذي يستمر بشكل متصاعد خلال الآونة الأخيرة.

خفض الاتصالات

وفي الوقت نفسه، دب خلاف بين الإدارة المصرية، وسلطة الاحتلال، بعد قرار رفض الهدنة، وأجلت مصر إرسال وفد لتل أبيب كان من المفترض أن يصل غدا، بعد أن خفضت الاتصالات مع الاحتلال لأدنى مستوى منذ عمليات غزة حسب “العربية”.

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هجوم مكثف

وأعلن جيش الاحتلال، اليوم السبت، أنه بدأ هجوما مكثفا على مقرات حركة الجهاد في غزة، انطلقت من القطاع صواريخ تستهدف أسدود وعسقلان والنقب الغربي.

كما أبلغ مصر، برفض مقترحات وقف إطلاق النار، دون شروط من الجانبين، واستأنف عملياته العسكرية.

إصابات خطيرة

من ناحية أخرى، أعلنت خدمة الطوارئ التابعة للاحتلال، اليوم، إصابة ثلاثة أشخاص جراء سقوط صاروخ على جنوب إسرائيل.

وقالت الخدمة عبر تويتر إن أحد المصابين حالته خطرة.

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نقص الوقود في غزة

وعلى صعيد آخر، حذر متحدث باسم شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة من توقف محطة التوليد الوحيدة في القطاع عن العمل بسبب نقص الوقود اللازم للتشغيل في ظل إيقاف المعابر الحدودية مع استمرار أحدث موجات التصعيد مع إسرائيل.

غارات شمال القطاع

وتحدث شهود عيان في ساعات الصباح الأولى عن عدد من الغارات التي شنها جيش الاحتلال، على مناطق غير مأهولة شرق مدينة غزة وشمال القطاع، بينما أطلقت في إسرائيل صفارات الإنذار مرات عدة منذ الساعة السادسة (03,00 ت غ) في المناطق المحاذية لقطاع غزة.

33 وفاة منذ الهجوم على غزة حتى اليوم

ويرتفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان فجر الثلاثاء الماضي، إلى 33 شهيدا.

وفاة 3 شباب بالرصاص والعشرات بالاختناق

كما أصيب ثلاثة شباب بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال اعتداء جيش الاحتلال على المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.