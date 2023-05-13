جامعة الملك عبدالعزيز بجدة تعلن عن توفر وظائف “معيد”

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أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة عن توفر وظائف معيد بالجامعة بكليتي (العلوم الطبية التطبيقية ، كلية الاتصال والإعلام ) وفق التفاصيل التالية :

تفاصيل الوظيفة

أولاً : تعلن كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة عن وظيفة معيد والمخصصة لقسم علوم الاشعة للعام الدراسي 1444 هـ

الشروط

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- حاصل على الدرجة الجامعية في تخصص علوم الأشعة / تقنية الاشعة التشخيصية من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

3- لا يقل تقدير المتقدم في البكالوريوس عن جيد جدا.

4- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك .

5- لا يتجاوز عمر المتقدم عن (30) سنة.

6- يكون المتقدم حاصل على الدرجة المطلوبة في التوفل أوIELTS .

7- ألا يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس وهو على رأس العمل.

8- أن يكون المتقدم حاصل على درجة القدرات الجامعيين

الأوراق الثبوتية

جميع الطلبات تقدم مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وشهادة الامتياز وكشف درجات معتمد وشهادات اللغة والدورات والدبلومات التي اجتازها إن وجدت إلى مدير مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي بمبنى رقم 142 غرفة رقم 873 اوعلى العنوان البريدي ص.ب 80324 الرمز البريدي21589 اوعلى البريد الالكتروني

fams-vd-research@kau.edu.sa وذلك من تاريخ 1444/10/24هـ حتى 1444/11/12 خلال الدوام الرسمي,

وظيفة “معيد”

ثانياً : كما تعلن كلية الاتصال والإعلام بالجامعة عن توفر وظيفة “معيد” لقسم الإنتاج المرئي والمسموع تخصص الإنتاج المرئي والمسموع اناث عدد (1) للعام الدراسي 1444 / 1445 هـ حسب الجدول التالي:

الشروط

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

أن تكون المتقدمة حاصلة على الدرجة الجامعية في تخصص الإنتاج المرئي والمسموع من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

أن لا يقل تقدير المتقدمة في البكالوريوس عن جيد جدا.

أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك .

أن لا يتجاوز عمر المتقدمة عن (30) سنة.

أن تكون المتقدمة حاصلة على الدرجة المطلوبة في التوفل أوIELTS.

أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة القدرات الجامعيين

أن لاتكون المتقدمة حاصلة على درجة البكالوريوس وهي على رأس العمل.

طريقة التقديم

تقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية من – وثيقة التخرج – كشف درجات معتمد – وشهادات امتحانات اللغة والدورات والدبلومات إن وجدت الى مكتب كلية الاتصال والاعلام مبنى 155 غرفة رقم 413 او ترسل كافة المستندات المطلوبة على البريد الالكتروني fcm@kau.edu.sa وذلك اعتبارا من تاريخ 1/11/1444 هـ حتى 30/11/1444هـ

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