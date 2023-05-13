السبت، ٢٣ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
توقعات بصيف ملتهب.. بعد المغرب دول جديدة تسجل أعلى درجة حرارة منذ 40 عاما
عاجل.. إعلان نتائج حركة النقل الخارجية للمعلمين الخميس (تفاصيل)
هل يؤثر دخل التابع على دعم حساب المواطن؟
الاحتلال يرفض الهدنة ووقف إطلاق النار.. وخلاف مع دولة عربية
جامعة الملك عبدالعزيز بجدة تعلن عن توفر وظائف “معيد”
مواطن يعود لوالدته بعد فراق 32 عاما.. تفاصيل مبكية

الرئيسية

 /

فرص

 /

التقديم يبدأ اليوم.. كاوست تعلن عن توفر وظائف شاغرة في جدة

التقديم يبدأ اليوم.. كاوست تعلن عن توفر وظائف شاغرة في جدة

التقديم يبدأ اليوم.. كاوست تعلن عن توفر وظائف شاغرة في جدة
٠٥:٠٤:٠١ م، السبت، ٢٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. كبير العلماء – المجهر الإلكتروني.
  2. قائد عمليات البحث الميداني.
  3. اخصائي تسويق.
  4. قيادة المعلوماتية الحيوية.
  5. مدير الإستراتيجية والتخطيط.
  6. رئيس قسم هندسة الإلكترونيات والبرمجيات.
  7. والمزيد …

اقرأ أيضا:

براتب تنافسي.. وظائف في الهيئة الملكية بعدة مدن

“كاوست” تطلق قمرًا اصطناعيًا متطورًا لدعم الأبحاث المتقدمة في مجال رصد الأرض

رواتب تنافسية عالية 

يمثل جدول الرواتب التنافسية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية أساس حزمة العوائد والمزايا الإجمالية التي تقدمها الجامعة. وتدفع الرواتب على أساس نظام متدرج يشمل جميع الوظائف داخل الجامعة.

حوافز مغرية

إضافة إلى ذلك، تقدم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية عددًا من الحوافز الإضافية للمستحقين من أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة. وسوف تتاح التفاصيل والشروط النهائية لمن يقع عليه الاختيار ويقدم له عرض توظيف.

طريقة التقديم:

أوضحت الجامعة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 13 مايو 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم جامعة كاوست مدينة جدة وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
وظائف شاغرة في تقنية المعلومات والاتصالات بجامعة نجران

وظائف شاغرة في تقنية المعلومات والاتصالات بجامعة نجران

١١:١٤ م، الأحد، ١٠ أغسطس ٢٠١٤
وظائف إدارية بـ«النيابة العامة».. إليك التفاصيل الكاملة

وظائف إدارية بـ«النيابة العامة».. إليك التفاصيل الكاملة

٠٤:١٤ م، الخميس، ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨
شركة الخدمات الأرضية تعلن فتح باب التوظيف الموسمي لخريجي الثانوية

شركة الخدمات الأرضية تعلن فتح باب التوظيف الموسمي لخريجي الثانوية

٠٢:٣٨ ص، الثلاثاء، ١٤ مارس ٢٠٢٣
وظائف شاغرة للمواطنين بكلية الملك عبدالعزيز الحربية.. إليك طريقة التقديم

وظائف شاغرة للمواطنين بكلية الملك عبدالعزيز الحربية.. إليك طريقة التقديم

٠٨:٠٠ ص، الخميس، ١٥ نوفمبر ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *