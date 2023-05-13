التقديم يبدأ اليوم.. كاوست تعلن عن توفر وظائف شاغرة في جدة

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أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: كبير العلماء – المجهر الإلكتروني. قائد عمليات البحث الميداني. اخصائي تسويق. قيادة المعلوماتية الحيوية. مدير الإستراتيجية والتخطيط. رئيس قسم هندسة الإلكترونيات والبرمجيات. والمزيد …

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رواتب تنافسية عالية

يمثل جدول الرواتب التنافسية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية أساس حزمة العوائد والمزايا الإجمالية التي تقدمها الجامعة. وتدفع الرواتب على أساس نظام متدرج يشمل جميع الوظائف داخل الجامعة.

حوافز مغرية

إضافة إلى ذلك، تقدم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية عددًا من الحوافز الإضافية للمستحقين من أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة. وسوف تتاح التفاصيل والشروط النهائية لمن يقع عليه الاختيار ويقدم له عرض توظيف.

طريقة التقديم:

أوضحت الجامعة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 13 مايو 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).