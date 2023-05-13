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توقعات بانقلاب جوي من الثلاثاء لنهاية الأسبوع يشمل هذه المناطق

توقعات بانقلاب جوي من الثلاثاء لنهاية الأسبوع يشمل هذه المناطق

توقعات بانقلاب جوي من الثلاثاء لنهاية الأسبوع يشمل هذه المناطق
٠٥:٠٢:٤٢ م، السبت، ٢٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية على عدة مناطق، تبدأ من يوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع.

هطول أمطار على عدة مناطق

وقال المركز في بيان مقتضب عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :”  ابتداءً من يوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع القادم، يتوقع امتداد فرص هطول الأمطار من مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة.

وأضاف :”  لتشمل أجزاءً من مناطق المدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية، وسيصدر المركز تقريراً مفصلًا لاحقًا”.

توقعات الأرصاد

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.

جازان وعسير:

ونوه أيضا إلى زخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.

رياح نشطة على المدينة ومكة:

في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة على الأجزاء الساحلية منها.

أمطار متوسطة:

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم ، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية ، على محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، ومركز الفطيحة ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الأرصاد السعودية اليوم طقس المملكة

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