“قات وحشيش مخدر”.. الإطاحة بمهربين في جازان

تواصل- واس:

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لتهريبه (172) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة الدائر.

وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

حشيش مخدر

وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود ومقيمين من الجنسية اليمنية بمحافظة الطوال في منطقة جازان، لترويجهم (13) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن المهربين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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