السبت، ٢٣ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
وزير الخارجية⁩ يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الإيراني
“قات وحشيش مخدر”.. الإطاحة بمهربين في جازان
هل تشغيل سورة البقرة عن طريق الأجهزة يحصّن البيت من الشياطين؟
المملكة وكوريا الجنوبية توقعان مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات البحارة
للطلاب و أولياء الأمور..موعد آخر إجازة مطولة في الفصل الدراسي الثالث
الأعلى في المملكة.. كم بلغت درجة الحرارة اليوم بالأحساء؟

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

الأعلى في المملكة.. كم بلغت درجة الحرارة اليوم بالأحساء؟

الأعلى في المملكة.. كم بلغت درجة الحرارة اليوم بالأحساء؟

الأعلى في المملكة.. كم بلغت درجة الحرارة اليوم بالأحساء؟
٠٣:٥٦:٥٩ م، السبت، ٢٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة، اليوم السبت، حيث تصل أعلى درجة حرارة بالمملكة في الأحساء إلى 45 درجة، تأتي بعدها الصمان بـ 44 درجة مئوية.

أبها وطريف والقريات

وأوضح التقرير أن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة على أبها وطريف والقريات تصل إلى 16 درجة مئوية، فيما تصل على تبوك والباحة إلى 19 درجة مئوية.

توقعات الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.

في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة على الأجزاء الساحلية منها.

اقرأ ايضا

توقعات “الأرصاد”: أمطار ورياح وبرد على مكة و4 مناطق

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الأحساء السعودية اليوم درجات الحرارة

مواد ذات صلة

المزيد
مُختص يحذر: كارثة بالأسواق بسبب خلط العسل مع المكسرات والأعشاب

مُختص يحذر: كارثة بالأسواق بسبب خلط العسل مع المكسرات والأعشاب

١٠:١٩ م، الخميس، ١١ مايو ٢٠٢٣
هل تتواجد قوات سعودية شمال شرق سوريا؟.. توضيح رسمي قاطع

هل تتواجد قوات سعودية شمال شرق سوريا؟.. توضيح رسمي قاطع

١١:٥٧ ص، الأربعاء، ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨
صندوق الاستثمارات: لا علاقة لنا بتسويات مكافحة الفساد

صندوق الاستثمارات: لا علاقة لنا بتسويات مكافحة الفساد

٠٦:١٠ م، الخميس، ٠٨ مارس ٢٠١٨
لغز هرب الشباب وفتح رجل الأمن للسيارة المتوقفة.. توضيح مهم من «شرطة مكة»

لغز هرب الشباب وفتح رجل الأمن للسيارة المتوقفة.. توضيح مهم من «شرطة مكة»

٠٦:٥٣ م، السبت، ١٣ يوليو ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *