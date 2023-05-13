الأعلى في المملكة.. كم بلغت درجة الحرارة اليوم بالأحساء؟

تواصل- فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة، اليوم السبت، حيث تصل أعلى درجة حرارة بالمملكة في الأحساء إلى 45 درجة، تأتي بعدها الصمان بـ 44 درجة مئوية.

أبها وطريف والقريات

وأوضح التقرير أن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة على أبها وطريف والقريات تصل إلى 16 درجة مئوية، فيما تصل على تبوك والباحة إلى 19 درجة مئوية.

توقعات الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.

في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة على الأجزاء الساحلية منها.

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