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رسميًا.. إطلاق خدمة “استضافة المعتمرين السودانيين” عبر “أبشر”

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رسميًا.. إطلاق خدمة “استضافة المعتمرين السودانيين” عبر “أبشر”

رسميًا.. إطلاق خدمة “استضافة المعتمرين السودانيين” عبر “أبشر”

رسميًا.. إطلاق خدمة “استضافة المعتمرين السودانيين” عبر “أبشر”
٠٣:٤١:٠٧ م، السبت، ٢٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة، إطلاق خدمة “استضافة المعتمرين السودانيين” عبر المواطنين والمقيمين بالمملكة، وذلك تيسيرًا على ضيوف الرحمن من جمهوريّة السودان.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه للاستفادة من الخدمة، اضغط هنا.

وفي وقت سابق، كشفت منصة “أبشر” عن خطوات تنفيذ خدمة استضافة المعتمرين السودانيين، بعد الإعلان عن البدء في إجراءات تمديد الإقامة لهم بتوجيهات من القيادة الحكيمة.

وأوضحت أنه تم إطلاق خدمة “استضافة المعتمرين السودانيين” على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أفراد”، لمن يرغب من المواطنين والمقيمين في استضافتهم.

خدمة طلب استضافة المعتمرين السودانيين

وتتيح هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين استضافة الأشقاء السودانيين القادمين بتأشيرة العمرة.

خطوات تنفيذ الخدمة

1- الدخول عبر منصة «أبشر أفراد».

2- خدماتي.

3- الجوازات.

4- تواصل. . تحديد القسم (تأشيرات الزيارة).

5- تحديد الخدمة (طلب استضافة المعتمرين السودانيين).

شروط الخدمة

– تقديم الطلب من حساب المستضيف، في وصف الطلب يكتب الطلب بشكل واضح مع كتابة
اسم الوافد و رقم الحدود.

– إرفاق صورة من جواز سفر الوافد.

– إرفاق صورة من تأشيرة الوافد.

تهدف هذه الخدمة إلى السماح بإقامة الأشقاء السودانيين في المملكة، ولفترة تتجاوز انتهاء تأشيراتهم نظرًا للظروف الحالية التي تمر بها جمهورية السودان الشقيقة، وذلك عبر تطبيق الشروط الواردة بمنصة أبشر.

اقرأ أيضًا:
بتوجيهات القيادة.. تمديد تأشيرات المعتمرين السودانيين

 

الكلمات الدلالية:
استضافة المعتمرين الحج والعمرة الحرب السودانية السودان

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